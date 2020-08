Porsche Carrera Cup | 3Â° posto per il pilota etneo Walter Palazzo

Porsche Carrera Cup, 3° posto per il pilota etneo Walter Palazzo (Di domenica 30 agosto 2020) Ottimo doppio terzo posto nella tappa di Imola del Porsche Carrera Cup Italia per Walter Palazzo. Il pilota siciliano, al rientro alle gare dopo un anno e mezzo, si è subito insediato sul podio nella ... Leggi su cataniatoday

Ottimo doppio terzo posto nella tappa di Imola del Porsche Carrera Cup Italia per Walter Palazzo. Il pilota siciliano, al rientro alle gare dopo un anno e mezzo, si è subito insediato sul podio nella ...Iaquinta, Quaresmini e Fumanelli sono racchiusi in appena 9 punti dopo il round in riva al Santerno, che ha consacrato Monaco ai vertici e non lontano in classifica dal terzetto di testa, mentre per C ...