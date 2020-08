Milan, Tonali è sempre più vicino: prossime 48-72 ore decisive (Di domenica 30 agosto 2020) Il Milan è sempre più vicino a Sandro Tonali, centrocampista del Brescia. I rossoneri hanno sfruttato l’indecisione dell’Inter per fiondarsi sul classe 2000 e, come riporta ‘Sky Sport’, sono adesso in netto vantaggio sui cugini. L’offerta fatta recapitare a Cellino è quella di un prestito oneroso da 10 milioni di euro con diritto di riscatto da 25 milioni più 3 di bonus. I colloqui proseguono e le prossime 48/72 ore saranno decisive per trovare l’accordo definitivo. Il giocatore spinge per il Milan, di cui è grande tifoso. Come riporta ‘calciomercato.com’, per Tonali un contratto di 5 anni a 2 milioni di euro. Già nelle prossime ore ... Leggi su calcioweb.eu

