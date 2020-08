Milan, Ibra ritorna. Tonali a un passo dai rossoneri (Di domenica 30 agosto 2020) , il giocatore ha detto sì a Maldini. Zlatan: «Sono tornato a casa» Zlatan Ibrahimovic torna a casa e il Milan raggiunge l’intesa con Sandro Tonali. La Gazzetta dello Sport dedica la prima pagina di oggi alla compagine rossonera e a tutti i movimenti di mercato. Il talento del Brescia – si legge sulla rosea – ha dettò sì a Maldini. Zlatan nel frattempo sbarca a Milano: «Sono tornato a casa, porterò in alto il Milan». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

carlolaudisa : Boom Boom #Milan @Gazzetta_it Torna #Ibra e porta #Diaz. Ora a tutta su #Tonali per un #Milan verde - Gazzetta_it : #Ibra è a Milano! Lo svedese è sbarcato in città #calciomercato - FBiasin : 'Ti offriamo 5.5'. 'Io voglio 7'. 'Alziamo a 6'. 'Io voglio 7'. 'Possiamo arrivare a 6.5'. 'Io voglio 7'. '6.5 più… - SmorfiaDigitale : L'apertura de La Gazzetta dello Sport sul Milan: 'Ibra, c' Tonali per te' - TUTT... - marco_peto : Aggiornamento. Situazione Milan: - Rinnovo Donnarumma? - Rinnovo Ibra? - Cessione Rodriguez? - ' Reina? - ' Musacch… -