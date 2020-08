Milan, Alfredo Pedullà: presto incontro per chiudere Tonali (Di domenica 30 agosto 2020) Il Milan sarebbe sempre più vicino a Sandro Tonali. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’Inter si sarebbe ormai ritirata dalla corsa per il centrocampista classe 2000, mentre i rossoneri starebbero lavorando per farlo arrivare. presto dovrebbe esserci un incontro tra le parti per chiudere la trattativa e portare il giocatore dal Brescia al Milan. #Tonali, solo #Milan: presto incontro per chiudere. L’’#Inter ha comunicato di tirarsi completamente fuori. Perfetta la tempistica rossonera per un grande colpo. #Conte ha dato altre indicazioni e non c’entrano solo le cessioni da fare — Alfredo Pedullà ... Leggi su sportface

