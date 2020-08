Mercato Juventus, operazione restyling sulle fasce: due gli obiettivi (Di domenica 30 agosto 2020) Mercato Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della stagione ormai imminente. I bianconeri adesso cercano di rinforzare la retroguardia. Paratici è al lavoro: adocchiati due terzini da regalare ad Andrea Pirlo, ecco gli identikit tracciati dalla dirigenza della Juve. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport dopo l’arrivo di McKennie alla Continassa si lavora per migliorare l’attacco e la difesa. Leggi anche: Kean Juventus, trattativa in fase di stallo: Ancelotti ostacola Paratici In quest’ultimo reparto piacciono Hector Bellerin (attualmente all’Arsenal) e Sergino Dest (quest’ultimo in forza all’Ajax e sei anni più giovane rispetto al primo). Adesso si studia la strategia per ottenere un nuovo innesto ... Leggi su juvedipendenza

Gazzetta_it : Arrivederci #Roma, anche la signora #Dzeko non dice più no al trasloco #Juve - GoalItalia : Luis Suarez proposto alla Juventus: può diventare una pista concreta ?? [@romeoagresti] - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Juventus, in arrivo Weston McKennie dallo Schalke 22enne americano in prestito con diritto di ris… - gmlavolpe : RT @EnricoTurcato: Manca tanto per completare il mercato, ma ad oggi per me la Juventus in mezzo si è già rinforzata/rinfrescata: ? Pjanic… - Smg_1908 : E alla Roma ma per me la Roma rischia di farsi un paio di anni tra 7 e 10 posto. Griglia di partenza considerando… -