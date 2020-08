Luigi Favoloso ed Elena Morali si sono sposati, Giovanni Ciacci sbotta: “Storia creata a tavolino” (Di domenica 30 agosto 2020) Giovanni Ciacci contro Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali Dopo aver lasciato Scintilla e un noto produttore, Elena Morali prima dell’estate si è innamorata di Luigi Mario Favoloso. L’ex Pupa e l’ex compagno di Nina Moric, che tra l’altro di recente si è detta delusa del figlio Carlos, sono convolati a nozze qualche mese fa con un rito masai a Zanzibar. La decisione presa dai due frequentatori dei salotti di Barbara D’Urso ha praticamente diviso l’opinione pubblica. Infatti, c’è una parte che crede che i due siano innamorati veramente, mentre altri sostengono che si tratta solamente di una trovata per far gossip. Chi la pensa in questo modo ... Leggi su kontrokultura

