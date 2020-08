L’ Arsenal batte il Liverpool ai rigori e conquista il Community Shield (Di domenica 30 agosto 2020) Inizia alla grande la stagione di Mikel Arteta sulla panchina dell’ Arsenal. Il tecnico spagnolo, nonché a lungo vice di Guardiola al Manchester City, mette in bacheca il secondo trofeo stagionale dopo la FA Cup conquistata una settimana fa. A Wembley, i gunners battono il Liverpool ai calci di rigore e si aggiudicano il Community Shield. Decisivo l’errore dal dischetto del giovane Brewster. LA PARTITA Il Liverpool parte meglio dell’ Arsenal trovando la rete del vantaggio già dopo dieci minuti con Van Djik, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Scampato il pericolo, i Gunners colpiscono alla prima occasione: al 13′, amayang conclude con un fantastico tiro uno scambio con Saka. Il Liverpool non riesce ... Leggi su sport.periodicodaily

UEFAcom_it : L'Arsenal batte il Liverpool e alza al cielo il Community Shield ?????? #UCL - periodicodaily : L’ Arsenal batte il Liverpool ai rigori e conquista il Community Shield - ilgiovanemassi : RT @BombeDiVlad: ?? Il primo trofeo stagionale se lo aggiudica l'#Arsenal che batte ai calci di rigore il #Liverpool. Nei tempi regolamentar… - infoitsport : L'Arsenal vince il Community Shield. Batte il Liverpool ai rigori - SaxSan2 : RT @BombeDiVlad: ?? Il primo trofeo stagionale se lo aggiudica l'#Arsenal che batte ai calci di rigore il #Liverpool. Nei tempi regolamentar… -