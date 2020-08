Inferno di fuoco intorno a Palermo, 400 persone in fuga dalle case. La sindaca: 'Situazione gravissima' (Di domenica 30 agosto 2020) Sono oltre 400 le persone evacuate nella notte ad Altofonte , Palermo, per l'incendio ha colpito molte zone e aprtito da quattro punti nei boschi attorno Palermo attorno alle 22 di sabato. Le fiamme ... Leggi su leggo

Prato, 30 agosto 2020 - Nubifragio nella notte a Prato con abbondanza di tuoni enfulmini. Una quindicina gli interventi effettuati dai vigili del fuoco, per lo più per rami e alberi pericolanti, ma an ...

Incendio ad Altofonte, le foto della notte di fuoco all'interno del bosco di Moarda

Brucia il bosco di Moarda ad Altofonte ed è l'inferno. La zona boschiva si estende per oltre mille ettar: sul posto 50 Vigili del Fuoco con 12 mezzi pesanti e 8 moduli boschivi AIB oltre a 50 volontar ...

