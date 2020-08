Inferno di fuoco a Palermo, le fiamme sulle case: “abbiamo perso tutto” (Di domenica 30 agosto 2020) Il sindaco di Altofonte dichiara: “situazione gravissima”. Inferno di fuoco intorno a Palermo, le fiamme stavano ormai raggiungendo le case. Una notte con la luce dei violenti incendi che stanno distruggendo le montagne intorno a Palermo. Un violento rogo iniziato nella serata di sabato, scatenato – il punto interrogativo è d’obbligo – probabilmente dalla mano dell’uomo. Le fiamme si sono avvicinate minacciosamente alle case e almeno 400 persone sono state fatte evacuare precauzionalmente in attesa di capire quale sarebbe stato l’evolversi della calamità. In mattinata le fiamme sono state in gran parte domate dalle squadre dei vigili del ... Leggi su chenews

Ultime Notizie dalla rete : Inferno fuoco Inferno di fuoco a Fondi e Sperlonga: evacuati residence e case Il Mattino Incendi nel Palermitano, inferno ad Altofonte: rogo drammatico, evacuata la città

Incendio a Fondi e Sperlonga: evacuati residence e case

