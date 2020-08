Il Segreto, torna l’ultima stagione: dove si è interrotta la trama (Di domenica 30 agosto 2020) Stop alle repliche de Il Segreto, lunedì 31 agosto 2020 torna in onda l’ultima stagione. Per questa estate, Mediaset ha deciso di far rivivere ai telespettatori italiani le emozioni del primo capitolo, con i protagonisti mai dimenticati. Stiamo parlando di Pepa e Tristan, personaggi molto amati della nota soap opera. Non solo, attraverso le repliche, … L'articolo Il Segreto, torna l’ultima stagione: dove si è interrotta la trama proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

gighea : RT @Poesie_Erranti: Il Porto Sepolto Vi arriva il poeta e poi torna alla luce con i suoi canti e li disperde Di questa poesia mi resta q… - guastellae : RT @Poesie_Erranti: Il Porto Sepolto Vi arriva il poeta e poi torna alla luce con i suoi canti e li disperde Di questa poesia mi resta q… - SalaLettura : RT @Poesie_Erranti: Il Porto Sepolto Vi arriva il poeta e poi torna alla luce con i suoi canti e li disperde Di questa poesia mi resta q… - RetwittL : RT @Poesie_Erranti: Il Porto Sepolto Vi arriva il poeta e poi torna alla luce con i suoi canti e li disperde Di questa poesia mi resta q… - Alice70A : RT @Poesie_Erranti: Il Porto Sepolto Vi arriva il poeta e poi torna alla luce con i suoi canti e li disperde Di questa poesia mi resta q… -