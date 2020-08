Formula 1 – Incidente Giovinazzi: la gomma colpisce Russell che finisce a muro! [VIDEO] (Di domenica 30 agosto 2020) Brutto Incidente nell’11 giro del Gp di Spa. Sfortunato protagonista Antonio Giovinazzi che perde il controllo della sua Alfa Romeo sul cordolo e finisce a muro nella curva 13. La macchina sbatte contro le barriere e ‘rimbalza’ in pista, perdendo una gomma che finisce contro George Russell. Il pilota della Williams viene colpito, ma ha abbastanza sangue freddo da riuscire ad evitare la monoposto di Giovinazzi schiantandosi a sua volta contro le barriere. Entrambi i piloti sono incolumi. Safety car incident #GeorgeRussell and #Giovinazzi #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/0TdfXMAA2K — Tatenda (@teetaty) August 30, 2020 L'articolo Formula 1 – Incidente ... Leggi su sportfair

