Esplode una barca al largo di Crotone. Morti 3 migranti, feriti due finanzieri (Di domenica 30 agosto 2020) AGI - Erano giunti all'alba di oggi davanti alla spiaggia di Sellia Marina, tra Crotone e Catanzaro, sulla costa ionica di quest'ultima provincia, a bordo di una imbarcazione a vela: donne, uomini, alcuni bambini, in tutto poco più di una ventina di persone alla ricerca della solita terra promessa. A terra, però', non hanno potuto mettere piede: la loro barca è stata presa in consegna da una unità navale della Guardia di finanza per essere scortata fino al porto di Crotone da dove, poi, avrebbero dovuto raggiungere l'hub regionale per l'accoglienza dei migranti di Sant'Anna. Quando avevano già percorso metà del tragitto, pero', è avvenuta la tragedia. Davanti alla spiaggia di Praialonga - in questa ultima domenica d'agosto ancora affollata dai ... Leggi su agi

Almeno tre morti e un disperso, feriti anche due finanzieri. Nuovo sbarco a Lampedusa, quasi 400 persone. Viminale: "In arrivo altre tre navi quarantena, 300 migranti subito via dall'hotspot"

