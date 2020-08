Covid, in Spagna 3.829 nuovi casi (Di domenica 30 agosto 2020) Sono 3.829 i nuovi casi di coronavirus registrati in Spagna nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto il ministero della Salute di Madrid, secondo quanto riferito dal sito di ‘La Vanguardia’. I nuovi dati diffusi dalle autorità sanitarie spagnole fissano a 29.011 i morti e a 455.621 i casi confermati dall’inizio dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Powered by WPeMatico Leggi su udine20

