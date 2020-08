Coronavirus, oggi 4 morti e 1.365 nuovi casi: Campania supera Lombardia. Aumentano i ricoverati: +83 in reparto, +7 in rianimazione [DATI] (Di domenica 30 agosto 2020) I DATI ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 4 morti, 312 guariti e 1.365 nuovi casi su 81.723 tamponi. oggi è risultato positivo l’1,67% dei tamponi effettuati, in lieve aumento rispetto ai giorni scorsi. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono le solite: Campania (270), Lombardia (235), Lazio (156), Veneto (109), Emilia Romagna (109), Toscana (98) e Piemonte (60). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 268.216 casi totali 35.477 morti 208.536 guariti Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 24.205, ma ... Leggi su meteoweb.eu

