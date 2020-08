Coronavirus, in Lombardia si riducono i nuovi positivi (+235) ma con meno tamponi. Crescono ricoveri e terapie intensive, tre i morti (Di domenica 30 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (30 agosto)Il bollettino del 30 agosto I dati di oggi 30 agosto 2020 Tornano a scendere i casi di Coronavirus in Lombardia dopo il boom di ieri con +289 nuovi positivi. Oggi sono +235 di cui 30 debolmente positivi e 7 a seguito di test sierologici. Nelle ultime 24 ore si registrano +3 decessi mentre ieri non erano state segnalate vittime. Il totale è di 16.863 decessi dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari oggi, 30 agosto, sono 194 (il 29 agosto erano 185, +13), ovvero +9 rispetto a ieri. Aumentano ancora le terapie intensive: oggi sono 20 (+2), ieri invece 18 (+1). I guariti sono 74.965 mentre i dimessi 1.283 per un totale di 76.248 (+48). Sono +12.863 i ... Leggi su open.online

