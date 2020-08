Coronavirus, i dati del 30 agosto: 1.365 nuovi contagi e 4 morti (Di domenica 30 agosto 2020) ROMA – Sono 268.218 i casi totali di coronavirus in Italia. I dati diffusi dal Ministero della Salute segnalano un incremento nelle ultime 24 ore di 1.365 contagi (rispetto al dato dei 1.444 contagi di ieri) e di quattro persone decedute. In totale i decessi dall’inizio dell’epidemia sono stati 35.477. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Coronavirus, i dati del 30 agosto: 1.365 nuovi contagi e 4 morti Coronavirus, Mattarella: “Dall’Unione europea risposte innovative alla crisi” La mamma coraggio Katia Villirillo: “Sono in ospedale, ma le nostre battaglie continuano” L’allarme degli studenti: “Un milione di ragazzi non potrà raggiungere la scuola” Crotone, esplode una barca con 23 migranti a bordo: vittime e feriti Regionali, Renzi: “Chi vuol battere i sovranisti in centrodestra vota Italia Viva” Leggi su dire

