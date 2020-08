Basket, Supercoppa, 1a giornata: Venezia, buona la prima: Treviso k.o. (Di domenica 30 agosto 2020) Venezia-Treviso 89-75 Venezia parte con il piede giusto domando però Treviso solo nell'ultimo quarto, 89-75,. Il break lo firma Stefano Tonut con 7 tiri liberi consecutivi, oltre alla tripla di De ... Leggi su gazzetta

Entrambe al debutto stagionale in competizioni ufficiali, Umana Reyer Venezia e De’ Longhi Treviso danno vita a un match combattuto per 35 minuti di gioco, dopo i quali gli uomini di Walter De Raffael ...Venezia Treviso sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Denis Quarta e Federico Brindisi: alle ore 18:00 di domenica 30 agosto la partita è valida per la prima giornata nel gruppo C della Supercopp ...