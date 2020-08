Bambina morta travolta da albero, la tragedia alle otto, il pioppo caduto all'improvviso (Di domenica 30 agosto 2020) Marina di Erano le otto del mattino quando su Marina di Massa un fortissimo temporale ha sradicato un pioppo che ha colpito una Bambina di tre anni uccidendola. La piccola era in tenda con i due ... Leggi su lanazione

E' morta la bambina di 3 anni travolta con i familiari dalla caduta di un pioppo sulla tenda nel campeggio. #Maltempo, è morta la bambina di 3 anni travolta con i familiari dalla caduta di un pioppo sulla tenda nel campeggio. Albero su tenda da campeggio, morte bimba di 3 anni e la sorella 14enne. Massa Carrara, albero cade su una tenda: morta bambina di 3 anni. Albero cade su tenda, morta una bambina di 3 anni e grave la sorella

MASSA CARRARA (ITALPRESS) - Tragedia a Massa Marittima, dove questa mattina é morta una bambina di tre anni dopo che un albero - in seguito a una tromba d'aria - si é abbattuto sulla tenda nel ...MARINA DI MASSA – Dramma straziante per la famiglia marocchina residente in Italia. Dopo la bambina piccola, tre anni, è morta all’ospedale di Massa anche la sorella quattordicenne. Entrambe sono stat ...