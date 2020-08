Ballando con le Stelle cambia tutto: le nuove regole delle votazioni (Di domenica 30 agosto 2020) La questione tamponi ha per il momento rallentato la realizzazione di Ballando Con Le Stelle, ma stando a quanto traspare la messa in onda del programma non è attualmente in discussione. Nel momento in cui Peron e Scardina avranno smaltito il periodo di isolamento necessario tornando negativi ai test, il cast potrà andare al completo sul set, per avviare prove e poi registrazioni del talent; un talent che, per l’occasione, promette di rivedere alcuni dei regolamenti base della propria gara. Su tutti, sembra che sia arrivato il momento di dire addio allo storico televoto. Addio al televoto, apertura ai sondaggi sui social: come cambiano le votazioni per la nuova edizione di Ballando Con le Stelle in partenza A rivelare le novità in programma per il prossimo ... Leggi su velvetgossip

stanzaselvaggia : Rosalinda Celentano al momento è risultata negativa al Coronavirus, quindi ahimè sono girate notizie inesatte. Risu… - Caustica_mente : Dayane Mello dopo MONTEBIANCO, PECHINO, BALLANDO, ISOLA completa il giro dei reality con il #GFvip . Riuscirà ad es… - LuBlue94 : @fassevan @itsaalbi @inbuckysarms Ha fatto anche ballando con le stelle in coppia con la sorella, nel format in cui… - SponsorVARriale : @Campanelli11 Il vicedirettore metterà una buona parola con Milly per il prossimo 'Ballando'. - blogtivvu : Ballando con le stelle, occhio ad Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: flirt in corso nel dietro le quinte??? ???? Ti r… -