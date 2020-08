Aubameyang, indizio sul futuro: “Grande momento per essere calciatore dell’Arsenal” (Di domenica 30 agosto 2020) Un gol nei tempi regolamentari e il rigore decisivo per la vittoria. Pierre-Emerick Aubameyang trascina il suo Arsenal al successo in Community Shield contro il Liverpool. Un motivo per sorridere e per... pensare al rinnovo.Aubameyang: indizio sul futurocaption id="attachment 1014309" align="alignnone" width="585" Aubameyang (getty images)/captionAl termine della finale contro i Reds, Aubameyang ha rilasciato alcune parole ai microfoni di BT Sport facendo intendere che qualcosa sul proprio futuro si sia mosso. Dopo le parole del tecnico Arteta che aveva parlato di rinnovo vicino, anche il centravanti del Gabon sembra sulla stessa lunghezza d'onda: "Nei prossimi giorni si saprà se firmerò un nuovo contratto con l'Arsenal", ha esordito il centravanti. "Ora ... Leggi su itasportpress

