"Arma di distrazione di massa". Santanché, il gioco sporco della sinistra su Briatore (Di domenica 30 agosto 2020) “Ci stanno massacrando. Io e Flavio Briatore siamo molto utili come armi di distrazione di massa dai tanti problemi che ha questa nazione. Le nostre spalle sono grosse”. Così Daniela Santanché direttamente dal microfono del Twiga, il locale di sua proprietà a Forte dei Marmi. La senatrice di Fratelli d'Italia ha subito una campagna mediatica piuttosto dura per aver svelato che la prostatite e non il Covid è stato il vero motivo del ricovero di Briatore. Il quale adesso sta trascorrendo la quarantena nella casa milanese della Santanché, dopo essere stato ricoverato per pochi giorni all'ospedale San Raffaele. Tra l'altro dal palco del Twiga la padrona di casa ha voluto lanciare un appello ai suoi ospiti ad ... Leggi su liberoquotidiano

