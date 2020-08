Anticipazioni Una Vita lunedì 31 agosto 2020 (Di domenica 30 agosto 2020) Lunedì 31 agosto 2020 – L’ambiguo perdono di Rosina: Rosina decide di andare a trovare suo martio in carcere nonostante sia stato accusato di stupro. Di conseguenza mette l’orgoglio da parte pur di avvicinarsi a lui, ma dentro di sè non lo ha perdonato del tutto. Così decide di tenere “una porta aperta” per il suo cuore. Successivamente Cinta è costretta a rivelare alla sua governante la verità sui suoi sentimenti. L'articolo Anticipazioni Una Vita lunedì 31 agosto 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

