Allan, 50 milioni di rimpianti per il Napoli (Di domenica 30 agosto 2020) A gennaio 2019, più di un anno e mezzo fa, Carlo Ancelotti chiese al Napoli la conferma di Allan. Il PSG aveva cominciato a far sul serio per il centrocampista brasiliano, spingendosi ad offrire addirittura 75 milioni di euro. Leggi su tuttonapoli

capuanogio : #Allan è passato in un anno e mezzo da 80 a 25 milioni più bonus. Bene ma non benissimo - AlfredoPedulla : I bonus per #Allan sono 5 milioni: 2 milioni semplici da raggiungere, 3 meno semplici o più difficili - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO È fatta per Allan all'Everton Operazione chiusa sulla base di 25 milioni + 3 di bonus… - tuttonapoli : Allan, 50 milioni di rimpianti per il Napoli - infoitsport : Napoli, Allan va all'Everton: affare da 25 milioni più bonus -