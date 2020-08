Adesso è UFFICIALE: Ibrahimovic al Milan per un’altra stagione [VIDEO] (Di domenica 30 agosto 2020) E’ arrivata la tanto attesa ufficialità del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. Prolungato il contratto con i rossoneri per un’altra stagione, in cui guadagnerà 7 milioni di euro netti. Lo svedese, tornato in Italia lo scorso gennaio, ha permesso al Milan con i suoi 10 gol in 18 presenze, di risalire una classifica fino alla posizione che garantisce l’accesso ai preliminari di Europa League. @Ibra official IZ back #SempreMilan pic.twitter.com/RSVq2fFJIS — AC Milan (@acMilan) August 30, 2020 L'articolo Adesso è UFFICIALE: Ibrahimovic al Milan per un’altra stagione VIDEO CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Adesso UFFICIALE Adesso è ufficiale: Pedro è un nuovo giocatore della Roma Goal.com Ufficiale McKennie: alla Juve potrà costare 30 milioni!

Di seguito ecco il comunicato della società bianconera: "Juventus comunica di aver raggiunto un accordo con la società Schalke 04 per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021, del di ...

Inter, tra ripresa e mercato: si parte da Appiano il 7 settembre

In attesa di capire quando la nuova stagione inizierà ufficialmente e contro chi, l'Inter ha iniziato a pianificare il campionato che verrà. La squadra nerazzurra, che ha terminato da una settimana l' ...

