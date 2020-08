A fuoco barca carica di migranti a Crotone. Lampedusa, sbarcati altri 450. Musumeci: “Emergenza umanitaria, Conte convochi cdm” (Di domenica 30 agosto 2020) Un’imbarcazione con a bordo decine di migranti ha preso fuoco mentre era in corso il trasbordo su navi della Capitaneria di Porto al largo della costa Crotonese. Subito dopo c’è stata un’esplosione e non si sa ancora se ci siano vittime. Capitaneria e Guardia di finanza stanno recuperando le persone finite in mare e anche un aereo della Guardia costiera sta partecipando alle operazioni di soccorso. Intanto a Lampedusa sono sbarcate altre 450 persone e il governatore Nello Musumeci parla di “emergenza umanitaria” e spiega di aver scritto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte “per chiedere una riunione d’urgenza del Consiglio dei ministri, alla quale ho diritto di partecipare, quando ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : fuoco barca

C'é stato un nuovo sbarco di migranti stamattina in Calabria, é avvenuto in località Ruggero nel Comune di Sellia Marina, in provincia di Catanzaro. In totale sono 36 le persone che hanno raggiunto la ...Altri 36 migranti sono giunti alle prime luci dell’alba di stamani in Calabria, sbarcando in Località Ruggero, nel comune di Sellia Marina. In 13 erano a bordo di un gommone e 23 viaggiavano invece su ...