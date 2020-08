Uomini e Donne, seconda registrazione: Gemma protagonista e nuove troniste (Di sabato 29 agosto 2020) Continuano a ritmo spedito le registrazioni di Uomini e Donne. Dopo la prima avvenuta giovedì 27 agosto il parterre si è riunito nuovamente venerdì 28 agosto. Del resto c’è da sbrigarsi: Maria De Filippi ha deciso di anticipare la messa in onda del programma dal 14 settembre al 7 settembre. Nel corso della seconda registrazione … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

trash_italiano : ?? Uomini e Donne anticipa la messa in onda e torna il 7 Settembre! - emergency_ong : 'Uniamo le forze per soccorrere e fornire assistenza medica a uomini, donne e bambini in quello che sta diventando… - channeldraw : Durante la presentazione 'Sotto padrone. Uomini, donne e caporali dell'agromafia italiana' con Marco Omizzolo ideal… - AnnaP1953 : RT @PrimaldaZ: Dicevamo che le donne al potere sarebbero state migliori degli uomini. Le donne hanno raggiunto il potere e non sono state m… - salvotomasi69 : RT @PrimaldaZ: Dicevamo che le donne al potere sarebbero state migliori degli uomini. Le donne hanno raggiunto il potere e non sono state m… -