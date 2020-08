"Un governo di ciucci. Sulla scuola solo furbate lessicali". Intervista a Giovanni Toti (Di sabato 29 agosto 2020) Virginio Merola, sindaco di Bologna, dice che voi governatori siete un po’ ciucci e che Sulla scuola state drammatizzando. Siete ciucci? “Io ciuccio non lo sono e non lo sono neppure gli altri presidenti di regione a cui va rivolto un ‘grazie’. Se questo paese ha riaperto, è solo merito nostro. Abbi Leggi su ilfoglio

273_333 : @AnnalisaChirico @franco_sala Poi su migrazione da Mose a oggi un giornalista dovrebbe sapere che è penoso valutare… - IvanoTironi : RT @LAURADEPS: cattiva idea @matteosalvinimi che siccome ha votato per 4 vv si allora rivoterà sì al referendum, il problema che le condiz… - Isolamente1 : RT @LAURADEPS: cattiva idea @matteosalvinimi che siccome ha votato per 4 vv si allora rivoterà sì al referendum, il problema che le condiz… - LAURADEPS : cattiva idea @matteosalvinimi che siccome ha votato per 4 vv si allora rivoterà sì al referendum, il problema che… -

Ultime Notizie dalla rete : governo ciucci "Un governo di ciucci. Sulla scuola solo furbate lessicali". Intervista a Giovanni Toti Il Foglio "Un governo di ciucci. Sulla scuola solo furbate lessicali". Intervista a Giovanni Toti

Virginio Merola, sindaco di Bologna, dice che voi governatori siete un po’ ciucci e che sulla scuola state drammatizzando. Siete ciucci? “Io ciuccio non lo sono e non lo sono neppure gli altri preside ...

Virginio Merola, sindaco di Bologna, dice che voi governatori siete un po’ ciucci e che sulla scuola state drammatizzando. Siete ciucci? “Io ciuccio non lo sono e non lo sono neppure gli altri preside ...