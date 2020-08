Udinese-Vicenza oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Amichevole 2019/2020 (Di sabato 29 agosto 2020) Le informazioni e come vedere Udinese-Vicenza, Amichevole che si svolgerà allo stadio comunale di Manzano. I friulani allenati da Luca Gotti, dopo aver iniziato gli allenamenti, continuano il percorso di avvicinamento allo start ufficiale del prossimo campionato di Serie A, previsto tra circa un mese. Affronteranno la compagine veneta militante in Serie B. Calcio d’avvio alle ore 19:00 di sabato 29 agosto. La diretta tv sarà affidata a Udinese Tv, canale 110 del digitale terreste in Friuli e Veneto, mentre quella streaming al sito http://www.Udinesetv.it. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli aggiornamenti e gli approfondimenti su questo match. SEGUI QUI IL LIVE Leggi su sportface

sportface2016 : #Calcio Udinese-Vicenza oggi in tv: orario, canale e diretta streaming dell'amichevole al comunale di Manzano - TonyMori4 : Il @lanerossipics vince la prima amichevole e oggi si sposta a Manzano per affrontare @Udinese_1896 Scaldiamo i mus… - Amo_Abbracci : RT @LRVicenza: Definito il calendario delle prime amichevoli dei biancorossi di mister Di Carlo, nel percorso di avvicinamento all'inizio d… - Pall_Gonfiato : Dove vedere Udinese-Vicenza, streaming gratis e diretta TV amichevole 29 agosto - fantapazzcom : L'Udinese torna al Bruseschi -