Scappa in Tunisia e poi rientra in Italia: arrestato dalla Polizia di Stato

Era fuggito in patria oltre nove anni fa, per sottrarsi evidentemente alla condanna comminata dal Tribunale di Bergamo, il cittadino tunisino arrestato nella tarda serata dell'altro ieri dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Trapani. L'uomo, un trentaseienne con precedenti penali, nell'approssimarsi della sentenza che lo aveva condannato ad oltre sette mesi di carcere,...

Rintracciato nei giorni scorsi a largo della costa marsalese, unitamente ad altri connazionali, era stato condotto presso gli uffici della Questura per gli accertamenti connessi alla valutazione della ...

