Salvini: «La sinistra puzza di dittatura. Controlla tg, banche, giornali. E agli altri manco una pizza» (Di sabato 29 agosto 2020) Bisogna stare attenti alle manovre di Pd-M5S. «Gli unici che vogliono un regime sono a sinistra», dice Salvini. «La sinistra sa solo riempire di insulti e pensa nient’altro che alle poltrone». Il “Capitano” racconta tutte le volte che è andato a mangiare o far visite da qualche parte. E quelli della sinistra hanno «coperto di insulti», ristoratori e titolari dei locali che avevano aperto le porte al Carroccio. Salvini: «Siamo orgogliosi di essere italiani» «Noi», incalza Salvini, «siamo solo italiani orgogliosi di essere italiani. Punto. Gli unici che provano a mettere in piedi un piccolo regime sono proprio quelli della sinistra. Noi siamo andati a visitare un caseificio in ... Leggi su secoloditalia

