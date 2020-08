Pallanuoto, Europei 2022 a Spalato dal 27 agosto al 10 settembre (Di sabato 29 agosto 2020) La Len ha sciolto le riserve circa la data degli Europei 2022 di Pallanuoto. Si giocheranno a Spalato dal 27 agosto al 10 settembre a causa dell’effetto domino sul calendario internazionale, che ha visto lo slittamento dei Mondiali al maggio 2022 per via della pandemia di coronavirus che ha fatto a sua volta scivolare le Olimpiadi al 2021: “Organizzare il nostro più grande evento di Pallanuoto nel luglio 2022 significava sottoporre gli atleti ad un carico insopportabile. Infatti gli stessi avranno bisogno di un sostanziale recupero dopo una primavera stressante. Il benessere degli sportivi è sempre stato al centro delle politiche della Len e lo sarà anche stavolta in base ai nostri principi di tutela ... Leggi su sportface

