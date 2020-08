Oscar Rodriguez, niente Milan: il classe ’98 è del Siviglia (Di sabato 29 agosto 2020) Oscar Rodriguez si è trasferito al Siviglia: l’ex centrocampista del Real Madrid era seguito anche dal Milan Oscar Rodriguez è ufficialmente un nuovo giocatore del Siviglia. Il centrocampista classe ’98 si è trasferito al 75% per 15 milioni di euro, ma i blancos si sono riservati il diritto di rifiutare eventuali offerte future per il calciatore. Anche il Milan si era unito alla corsa a Oscar Rodriguez, salvo non raggiungere un accordo con il Real Madrid e abbandonare la pista. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

