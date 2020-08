«Midnight Sun», l’ultimo «Twilight», e gli altri libri da leggere a settembre (Di sabato 29 agosto 2020) Non un prequel né un sequel, ma la promessa di rileggere una storia ormai nota attraverso la prospettiva inedita di chi ne è stato protagonista. Midnight Sun, ultimo romanzo della prolifica benché non originale Stephanie Meyer, è il libro deputato a riportare in auge l’amore stregonesco tra il vampiro e l’essere umano. Tra Edward Cullen e Bella Swan, poli opposti di mondi destinati ad incontrarsi. Il mostro, d’un pallore candido come la luna, non è comparso granché nei primi libri della sega. Twilight, poi riadattato per il cinema, è stato, piuttosto, il diario svenevole di una ragazzina palpitante. Bella Swan lo ha scritto, riservandosi, lei sola, di esibirsi in mancamenti e civetterie. Allora, quando Stephanie Meyer ancora non poteva presagire quale sorte fortunata sarebbe toccata alla propria produzione, leggere del coinvolgimento di Bella per Edward si è rivelato snervante. Fastidioso, a tratti. E tanto deve essere stato comune questo nostro sentire da aver indotto (anche) la scrittrice a voler rimettere mano alla propria saga. Leggi su vanityfair

Siete pronti per tuffarvi nuovamente nell’affascinante universo di Twilight? Come già vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, il prossimo 24 settembre arriverà nelle librerie fisiche e online ...

Arundhati Roy con la quale attraversiamo il portale della pandemia in 'Azadi' (Guanda) che in urdu significa libertà. La Premio Nobel 2018 Olga Tokarczuk che con 'Nella quiete del tempo' (Bompiani) ci ...

