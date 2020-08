Maltempo Liguria, tromba d’aria a Voltri: ferito ragazzo di 17 anni (Di sabato 29 agosto 2020) Una tromba d’aria si è abbattuta ieri sera a Voltri, in Liguria, ferendo un ragazzo di 17 anni. Il giovane è stato colpito alla testa da una ondulina che si è staccata dal supermercato Pam. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno lo hanno trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi in codice giallo. Durante le operazioni di messa in sicurezza i vigili urbani hanno chiuso la strada.L'articolo Maltempo Liguria, tromba d’aria a Voltri: ferito ragazzo di 17 anni Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

DPCgov : ???? #allertaARANCIONE, sabato #29agosto, sulla Provincia Autonoma di Bolzano e su settori di Piemonte, Lombardia, Ve… - magazine24it : Maltempo in Liguria – Allerta per temporali anche molto forti - CarotenutoAndre : Maltempo in Liguria – Allerta per temporali anche molto forti - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Il maltempo in #Liguria ha fatto i primi danni con qualche ora di anticipo rispetto all'allerta arancione scattata alle 6… - lavocedigenova : Maltempo in Liguria: scatta l'allerta arancione su genovese, in arrivo forti perturbazioni -