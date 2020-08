LIVE – Lazio-Triestina 2-2, amichevole 2020 (DIRETTA) (Di sabato 29 agosto 2020) La DIRETTA LIVE di Lazio-Triestina, amichevole del precampionato 2020 dei biancocelesti. Secondo impegno di lusso per la squadra di Inzaghi che prepara così la nuova stagione. Appuntamento alle ore 17 di sabato 29 agosto con questo impegno ormai canonico in ogni estate di Auronzo di Cadore per la squadra capitolina che non potrà sottovalutare la compagine che milita in Serie C. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Lazio-Triestina 2-2 (3′ Acerbi, 38′ Gomez, 43′ Gomez, 60′ Parolo) 68′– Gran botta di Badelj, Offredi si fa trovare pronto e mette in angolo. 65′– Lazzari se ne va sulla sinistra ... Leggi su sportface

sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Lazio #Coronavirus #COVID?19 - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - iL bollettino e i numeri odierni della #Sicilia e del #Lazio #Coronavirus #COVID?19 - sportface2016 : LIVE - iL bollettino e i numeri odierni della #Sicilia e del #Lazio #Coronavirus #COVID?19 - mummy53690440 : Nel Lazio 152 nuovi casi nelle ultime 24 ore, 102 solo a Roma continua su: -