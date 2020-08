La vera storia dei defunti per altre patologie ma ‘classificati’ come morti per Covid (Di sabato 29 agosto 2020) L’indignazione viaggia veloce sui social, ma le evidenze reali mostrano come spesso ci si esponga a disinformazione. L’ultimo caso riguarda un presunto certificato di decesso in cui viene indicata come causa di morte l’infezione da Coronavirus, pur non avendo contratto il Covid. Una notizia che farebbe sobbalzare sulla sedia chiunque, ma la verità è ben altra. Si tratta, infatti, di un’indicazione per il trattamento delle salme per persone su cui non è stato effettuato il test e potrebbero essere entrati in contatto con il virus. Insomma, quel documento serve solo per individuare le dinamiche per il settore funebre e cerimoniale. La storia delle morti naturali classificate Covid ha una spiegazione che risponde alle esigenze di tutela della ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : vera storia Basaglia, oggi con Il Piccolo il libro "(tra parentesi) la vera storia di un'impensabile liberazione" Il Piccolo F1 – La gestione della vergogna che ha ucciso il mito Ferrari

L’attuale gestione Ferrari è la peggiore di tutti i tempi. Tra un presidente ed un amministratore delegato assenteisti ed un team principal senza carattere. Ecco come le rosse sono finite in ultima fi ...

Covid e Seconda Guerra Mondiale: «Salviamo la memoria degli anziani di Preganziol»

«Il drammatico periodo che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo a causa del Covid-19 ha segnato, oltre a una forte crisi economica, un vuoto incolmabile per la scomparsa di tanti anziani e quin ...

