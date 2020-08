La nave di Banksy chiede aiuto: "Un morto, altri migranti ustionati" Mediterranea: "Arriviamo" (Di sabato 29 agosto 2020) La nave di soccorso per rifugiati Louise Michel chiede aiuto: "Abbiamo un morto a bordo e altri hanno ustioni su tutto il corpo". In un tweet l’equipaggio dell’imbarcazione finanziata dallo street artist inglese Banksy spiega di avere a bordo 219 persone al largo di Lampedusa, alcune in condizioni di salute critiche e per questo chiede "assistenza immediata". "La MVLouiseMichel è in una situazione di emergenza e le istituzioni italiane ed europee devono intervenire per mettere in salvo le più di 200 persone a bordo e l’equipaggio. Salvatele, sono a due ore da Lampedusa" scrive su Twitter Mediterranea Saving Humans, indirizzando il messaggio alla Guardia Costiera e alla ministra per le Infrastrutture e i Trasporti Paola ... Leggi su blogo

valigiablu : Lo street artist britannico Banksy finanzia una barca per salvare i rifugiati nel Mediterraneo > La nave è partita… - chetempochefa : Lo street artist #Banksy ha finanziato la Louise-Michel, una nave umanitaria impegnata nel soccorso di migranti nel… - sole24ore : Banksy compra una nave per soccorrere i migranti tra Italia e Libia. Già salvate 89 persone - matteotti_g : RT @_monicamagri: Si chiama come una femminista francese ed è dipinta di rosa shocking. È la nave #LouiseMichel finanziata dall’artista #Ba… - PivaPaola : RT @Gazzettino: Soccorsi 400 migranti, nessuno offre un porto. L'Onu: «Farli sbarcare subito». C'è anche la nave di Banksy -