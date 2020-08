Indonesia, le frontiere chiuse fino alla fine del 2020 (Di sabato 29 agosto 2020) Mentre si auspicava la riapertura l’11 settembre di Bali, regina dell’Indonesia, quest’ultima annuncia che i suoi confini, rimarranno chiusi fino alla fine del 2020 a causa della pandemia. Il turismo internazionale in Indonesia rimarrà fermo, quindi, fino alla fine del 2020. Mentre si sperava che almeno Bali riaprisse ai turisti stranieri per l’11 settembre, le autorità Indonesiane hanno finalmente deciso di mantenere le loro frontiere chiuse ai turisti internazionali per molti altri mesi, annullando di fatto la riapertura di Bali. Di fronte alle sfide, l’Indonesia preferisce avere pazienza per darsi i ... Leggi su sbircialanotizia

