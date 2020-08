Frane e allagamenti: bilancio dell'ultimo sabato di agosto (Di sabato 29 agosto 2020) In alcuni luoghi in poche ore è stata registrata una quantità di pioggia superiore a quella di un intero mese Leggi su media.tio.ch

messveneto : Maltempo in Friuli: frane, allagamenti e grandine su tutta la regione [Le foto e i video] - Maria33759436 : RT @LuinoNotizie: 'Violenta perturbazione su Luino, al lavoro per risolvere le situazioni più critiche'. Decine e decine gli interventi in… - Maria33759436 : RT @LuinoNotizie: Il Luinese flagellato da frane e allagamenti: #Curiglia e #Biegno isolate, sospese le ricerche del 38enne caduto in un to… - JensMotsch : RT @LFVSuedtirol: #INFOINTERVENTO: 29.08.20 - Le forti precipitazioni delle ultime ore hanno causato piú di 100 interventi per i vvf volont… - LFVSuedtirol : #INFOINTERVENTO: 29.08.20 - Le forti precipitazioni delle ultime ore hanno causato piú di 100 interventi per i vvf… -

Ultime Notizie dalla rete : Frane allagamenti Anche Maccagno e la Veddasca in ginocchio: allagamenti, frane e un uomo disperso Luino Notizie Bilancio di una giornata di forti piogge tra allagamenti e smottamenti

LUGANO - Le forti piogge che si sono abbattute sul Ticino tra ieri e oggi hanno causato danni in quasi tutto il Cantone. Oggi MeteoSvizzera ha lanciato l'allerta massima fino a domenica pomeriggio in ...

METEO – Forte MALTEMPO in atto al NORD ITALIA: uomo disperso nel varesotto travolto da un torrente in piena

Pesante maltempo in arrivo nella nostra penisola con criticità già in atto in alcune zone del nord. L’Italia risulta infatti divisa in due da un punto di vista meteo e lo sarà ancora per 24 ore con ca ...

LUGANO - Le forti piogge che si sono abbattute sul Ticino tra ieri e oggi hanno causato danni in quasi tutto il Cantone. Oggi MeteoSvizzera ha lanciato l'allerta massima fino a domenica pomeriggio in ...Pesante maltempo in arrivo nella nostra penisola con criticità già in atto in alcune zone del nord. L’Italia risulta infatti divisa in due da un punto di vista meteo e lo sarà ancora per 24 ore con ca ...