Fisco, Italia paradiso dei super paperoni (Di sabato 29 agosto 2020) L'esercito dei super paperoniL'obiettivo della tassa sui super paperoniCalciatori e sportivi super paperoniCome funziona la tassa sui super paperoniL'esercito dei super paperoniTorna su Crescono l'adesione per la formula introdotta dal governo Renzi e in Italia sbarca l'esercito dei super "paperoni". Così sono stati definiti i ricchi che, in virtù una legge dà loro la possibilità di trasferire la residenza fiscale in Italia di pagare sulle proprie attività economiche estere una tassa fissa di 100 mila euro l'anno. Pochissimo in relazione agli averi di questi benestanti. L'obiettivo della tassa sui ... Leggi su studiocataldi

Sport_Mediaset : #Inter, 25 milioni di 'sconto': l'arma del fisco per arrivare a #Messi. Grazie ai vantaggi previsti per chi trasfer… - msgelmini : Dopo settimane di lockdown, 9 milioni di raccomandate arriveranno nelle nostre case e nelle nostre aziende.… - Avvenire_Nei : #fisco L'Italia che non paga le #tasse: recuperato solo il 13%. E tanti sono renitenti - StudioCataldi : Fisco, Italia paradiso dei super paperoni: L'esercito dei super paperoniL'obiettivo della… - pelias01 : Sapete che ci sono nazioni europee fiscalmente più convenienti dell’Italia per la pensione? - Proiezioni di Borsa -… -