E’ online “Mi perdo” il nuovo video del cantautore Franco Bucefalo (Di sabato 29 agosto 2020) È online e disponibile su YouTube dal 29 agosto il nuovo video di Mi Perdo, brano del cantautore romano Franco Bucefalo, attivo fin dagli anni ’80 nel panorama capitolino con numerosi live, presenze in radio e in TV – tra cui quella nella trasmissione cult Radio Casbah. Il videoclip è stato realizzato da Sonar Productions che ne ha curato tutti i dettagli, dalle riprese al montaggio, alla postproduzione. Il singolo, prodotto dall’etichetta Blond Records e già presente su Spotify e sulle principali piattaforme, vede la collaborazione di Enrico Capuano. La registrazione è stata affidata a Max Rosati che ne ha curato anche le chitarre, mentre la batteria è di Daniele Iacono e il basso di Roberto Lo ... Leggi su romadailynews

