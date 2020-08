Di Maio: “La scuola ripartirà il 14 settembre” (Di sabato 29 agosto 2020) Sulla riapertura delle scuole si è pronunciato anche il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio: “Io ho piena fiducia nel fatto che i nostri ragazzi riprenderanno le lezioni il 14 settembre” S’infiamma la polemica sulla riapertura delle scuole e così il Ministero dell’Istruzione con una nota ribadisce “che il recupero degli apprendimenti ci sarà e … L'articolo Di Maio: “La scuola ripartirà il 14 settembre” Curiosauro. Leggi su curiosauro

simonebaldelli : Di Maio, Renzi e Zingaretti rilasciano interviste in cui si agitano per la sopravvivenza del governo, mentre il… - ilfoglio_it : Oggi il ministro cinese Wang Yi incontra Di Maio e fuori dalla Farnesina gli attivisti manifestano contro l'autorit… - makkox : forse la più dura posizione mai presa da di maio come ministro degli esteri - CORDESCOM : RT @doluccia16: Ma Di Maio e la Saba, sono gli unici due che sono stati in Sardegna e non si sono contagiati il covid? ?????? - lellone_ : RT @barbaracarfagna: Diciamo la verità: l’articolo del NYT che da del razzista a @luigidimaio per aver rilanciato i meme sulla sua abbronza… -