Covid, Governo valuta tamponi reciproci con Francia e Spagna (Di sabato 29 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “E' già stata avviata un'interlocuzione tra il ministro Speranza e il Governo francese per tamponi in entrata e in uscita. Si sta valutando il tema della reciprocità non solo con la Francia, ma anche con la Spagna. Può essere una scelta che tutela”. Lo ha detto la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa a Rainews24.(ITALPRESS). Leggi su iltempo

