Coronavirus, Mkhitaryan non convocato dall'Armenia (Di sabato 29 agosto 2020) ROMA - Il romanista Henrikh Mkhitaryan non è stato convocato per le partite della nazionale armena in Nations League contro Macedonia ed Estonia , del 5 e 8 settembre. Lo ha annuncoato il ct dell'... Leggi su corrieredellosport

petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - L'Armenia nella 'black list', Mkhitaryan non convocato in nazionale - susydigennaro : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - L'Armenia nella 'black list', Mkhitaryan non convocato in nazionale - apetrazzuolo : CORONAVIRUS - L'Armenia nella 'black list', Mkhitaryan non convocato in nazionale - napolimagazine : CORONAVIRUS - L'Armenia nella 'black list', Mkhitaryan non convocato in nazionale - AnsaRomaLazio : Coronavirus: Armenia in black list; Mkhitaryan no nazionale. Romanista non chiamato,al rientro avrebbe dovuto fare… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Mkhitaryan Coronavirus, Mkhitaryan non convocato dall'Armenia Corriere dello Sport Coronavirus: Armenia in black list; Mkhitaryan no nazionale

Il romanista Henrikh Mkhitaryan non è stato convocato per le partite della nazionale armena in Nations League contro Macedonia ed Estonia, del 5 e 8 settembre. Lo ha annuncoato il ct dell'Armenia Joaq ...

Coronavirus, Mkhitaryan salta le partite di Nations League con l'Armenia

TORINO - Henrikh Mkhitaryan salterà le sfide di Nations League contro Macedonia ed Estonia: il giocatore della Roma non è stato convocato dal ct dell'Armenia Joaquin Caparros, che sull'account Twitter ...

Il romanista Henrikh Mkhitaryan non è stato convocato per le partite della nazionale armena in Nations League contro Macedonia ed Estonia, del 5 e 8 settembre. Lo ha annuncoato il ct dell'Armenia Joaq ...TORINO - Henrikh Mkhitaryan salterà le sfide di Nations League contro Macedonia ed Estonia: il giocatore della Roma non è stato convocato dal ct dell'Armenia Joaquin Caparros, che sull'account Twitter ...