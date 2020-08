Coronavirus, in Lombardia leggero calo nei positivi (+289), nessuna vittima. Ma Milano preoccupa ancora (Di sabato 29 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (29 agosto)Il bollettino del 29 agosto Leggera flessione nei nuovi casi di Coronavirus in Lombardia. Ieri il numero di positivi era aumentato di +316 unità, oggi si registrano +289 casi di cui 38 debolmente positivi e 9 a seguito di test sierologici. Non ci sono invece nuovi decessi. Questi i dati a fronte di circa 1.000 tamponi in meno: oggi sono +18.701, ieri erano +19.721. Stabile la situazione nelle terapie intensive, che registrano un solo caso di positività in più rispetto a ieri, portando il totale a 18, mentre sono 13 i ricoveri non in terapia intensiva. I guariti e i dimessi aumentano invece di 98 unità. Quella di Milano si conferma come la provincia con l’aumento di casi ... Leggi su open.online

