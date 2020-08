Coronavirus, choc alla festa di nozze nel Napoletano: il testimone è positivo (Di sabato 29 agosto 2020) Devono sposarsi a giugno 2020 ma spostano la data del matrimonio a causa del Covid. Pronunciano il loro sì sull?altare il 19 agosto, per poi festeggiare con parenti e amici sulla... Leggi su ilmattino

Devono sposarsi a giugno 2020 ma spostano la data del matrimonio a causa del Covid. Pronunciano il loro sì sull'altare il 19 agosto, per poi festeggiare con parenti e amici sulla terrazza dello Scrajo ...