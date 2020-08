Coronavirus, boom di contagi in Francia, Macron: “Non escludo nuovo lockdown”. A Cortina il contagio alla festa dei vip. L’Ungheria chiude le frontiere – LIVE (Di sabato 29 agosto 2020) allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia8.30 – In Spagna al via i test del vaccino Johnson & Johnson La Spagna avvia la sperimentazione del vaccino contro il Coronavirus prodotto dall’azienda Janssen, di proprietà delle multinazionale Johnson & Johnson. 8.00 – boom di casi in Francia, Macron: “Non escludo nuovo lockdown” nuovo picco di contagi in Francia: oltre 7mila nelle ultime 24 ore. Macron: ... Leggi su newsmondo

Una lavoratrice dell’Electrolux di Susegana (Treviso) è risultata positiva al covid: appena la notizia è arrivata allo stabilimento, venerdì mattina, i nove colleghi di turno sono stati inviati all’Us ...

Coronavirus Campania: contagi e morti oggi 29 agosto, bollettino ufficiale

Sono 183 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Campania su 5.494 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, secondo l'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi per l'emergenza Covid-19 della Protezione Civ ...

