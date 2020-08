Contrabbando di sigarette dalla Libia sulle navi della Marina: quattro militari a processo (Di sabato 29 agosto 2020) Inizierà il prossimo 5 ottobre il processo nei confronti di Marco Corbisiero, ufficiale della Marina militare finito in carcere lo scorso 11 maggio con l’accusa di aver trafficato sigarette di Contrabbando dalla Libia all’Italia sulle navi della Marina militare. I pubblici ministeri Giuseppe De Nozza e Alfredo Manco hanno chiesto e ottenuto il giudizio immediato per Corbisiero e altri 3 imputati: si tratta di Roberto Castiglione, Antonio Filogamo e Antonio Mosca. Per i quattro militari l’accusa è di aver detenuto, trasportato e introdotto in Italia ben 690 chilogrammi di sigarette di Contrabbando, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Contrabbando sigarette Contrabbando di sigarette dalla Libia sulle navi della Marina: quattro militari a processo Il Fatto Quotidiano Contrabbando sigarette, commissario europeo Hahn: “55 milioni sequestrate dalla Guardia di Finanza”

“L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf) ha una proficua collaborazione con le forze dell’ordine italiane nella lotta al contrabbando di sigarette. Un esempio recente è il riuscito sequestro d ...

Easy Living – La vita facile

Cosa potrebbe succedere se un quattordicenne, una studentessa che contrabbanda medicinali e sigarette e un maestro di tennis americano con velleità artistiche decidessero di aiutare un migrante a varc ...

