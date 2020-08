Caso Parisi: raccolte fiale di sangue da suini e cani (Di sabato 29 agosto 2020) La polizia scientifica si è adoperata ieri, per effettuare i prelievi di sangue da due cani molossoidi e dai suini presenti nella zona dove sono stati recuperati i corpi di Viviana e Gioele. Si era parlato di alcuni cani molossoidi che potevano essere i responsabili delle ferite e dello smembramento dei corpi di Viviana e … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Escluso, dalle analisi tecniche, che il piccolo possa essere morto a seguito dell'incidente in autostrada. Tutte le piste restano aperte Riparte da zero l’inchiesta sulla morte di Viviana Parisi, trov ...Cronaca - Mentre invece si tratta uno stato che può denunciare "i sintomi di una psicosi, di una malattia grave", che in questo caso si è manifestata con un "delirio persecutorio". La donna, è la sua ...