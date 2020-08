Carenza idrica, fino al 30 settembre prelievi sul fiume Trigno (Di sabato 29 agosto 2020) Nel corso di una riunione della giunta regionale, questa mattina, sono state prese misure per far fronte alla Carenza idrica e consentire l'approvvigionamento di acqua potabile, mediante l'utilizzo di ... Leggi su chietitoday

rob_castellano : I nodi da sciogliere per la riapertura delle #scuole e la situazione della carenza idrica in #Molise in primo piano… - bassairpinia : Forino (Av). Aufiero: 'Investire subito in progetti per i giovani e la scuola locale, una svolta per Celzi e la cr… - LibertaSicilia : Siracusa. Siam. Carenza idrica a Siracusa, lavori notturni sul serbatoio Teracati - Libertà Sicilia… - FabioLamanna7 : @Ettore_Rosato @g_falcomata @ItaliaViva Un lavoro straordinario???? se parliamo di piazzette, rotatorie e rifaciment… - Zetabellaregna : RT @Battiture2: 40 detenuti protestano e rifiutano di rientrare nelle celle: sono senza acqua corrente. #carcere #carcerinrivolta https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Carenza idrica Carenza idrica, fino al 30 settembre prelievi sul fiume Trigno ChietiToday A San Salvo Marina arrivano le autobotti. Menna e Magnacca: "Situazione non più tollerabile"

Autobotti della protezione civile per sopperire alla carenza idrica che sta mettendo in seria difficoltà turisti, residenti e attività commerciali. A San Salvo Marina la prima autobotte della Valtrign ...

Satriano al voto, Maida agli elettori: “Non prometto libri dei sogni”

Concretezza, esperienza e un alto profilo morale. Immagina così la sua amministrazione Francesco Maida, candidato a sindaco di Satriano con la lista “Progetto Civico”. Un programma di “cose da fare” e ...

Autobotti della protezione civile per sopperire alla carenza idrica che sta mettendo in seria difficoltà turisti, residenti e attività commerciali. A San Salvo Marina la prima autobotte della Valtrign ...Concretezza, esperienza e un alto profilo morale. Immagina così la sua amministrazione Francesco Maida, candidato a sindaco di Satriano con la lista “Progetto Civico”. Un programma di “cose da fare” e ...